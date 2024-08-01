Kariye Camii'nde ücretli dönem başlıyor: İşte belirlenen bilet fiyatı...

İbadet muamması

Cuma günleri dışında Kariye’de ibadet etmek isteyen Türkiye vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri ise henüz netleşmedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu hususta henüz net bir karar alınmadığı bilgisini verdi.