Kariye Camii'nde ücretli dönem başlıyor: İşte belirlenen bilet fiyatı...
Kariye Camii artık cuma günleri sadece ibadete açık olacak. Tarihî mabede diğer günlerde yapılacak turistik maksatlı ziyaretler için ise 20 Euro (yaklaşık 718 TL) bilet ücreti ödenmesi gerekecek.
Kariye Camii’ne yapılacak turistik ziyaretler artık Ayasofya’daki gibi ücretli oluyor. Uzun yıllar müze olarak kullanıldıktan sonra 6 Mayıs’ta bir kısmı tekrar ibadete açılan Kariye Camii’nde 19 Ağustos itibarıyla ziyaretçi yönetim planına geçiliyor.
“İbadet” ve “ziyaret” yerlerinin daha evvel ayrıldığı mabet, cuma günlerinde sadece ibadet için yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olacak.
Tarihî cami, cuma dışındaki günlerde ise hem ziyaret hem de ibadet maksatlı ziyaret edilebilecek.
Ancak söz konusu altı günde Kariye’ye yapılacak turistik ziyaretler için kişi başı 20 Euro (yaklaşık 718 TL) bilet ücreti ödenmesi gerekecek.
İbadet muamması
Cuma günleri dışında Kariye’de ibadet etmek isteyen Türkiye vatandaşları ile yabancı ülkede yaşayan Müslümanların bilet ücreti ödeyip ödemeyecekleri ve camiye ne zaman girebilecekleri ise henüz netleşmedi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, bu hususta henüz net bir karar alınmadığı bilgisini verdi.