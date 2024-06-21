Karma ekonomi nedir? Karma ekonominin özellikleri
Karma ekonomi, ekonominin bir bölümünün serbest piyasaya bırakıldığı, diğer bölümünün ise devlet tarafından yönetildiği bir ekonomi şeklidir. Peki, karma ekonominin özellikleri nelerdir? İşte, karma ekonomiye ilişkin detaylar...
Karma ekonomi nedir?
Karma ekonomi, Kamu yararı ile özel teşebbüslere eşit derece önem veren iktisadi sistemdir.
Karma ekonominin özellikleri nelerdir?
Özel mülkiyet ve girişimciliğin desteklenmesi
Karma ekonomilerde özel mülkiyet ve girişimcilik teşvik edilir. Özel sektör, ekonominin temel gücü olarak kabul edilir ve işletmelerin özgürce faaliyet göstermesine olanak tanır.
Piyasa mekanizmasının rolü
Karma ekonomilerde fiyatlar, talep ve arz dengesi gibi piyasa mekanizmaları belirleyici bir rol oynar. Piyasa koşullarında tüketicilerin taleplerine göre üretim ve tüketim gerçekleşir.
Devlet müdahalesi
Devlet, piyasa ekonomisinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçları önlemek ve ekonomiyi düzenlemek için müdahale eder. Özellikle rekabeti sağlamak, tüketici haklarını korumak ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla regülasyonlar ve yasalar çıkarır.