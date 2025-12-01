Kasım ayında zirveyi gören halka arz hisseleri belli oldu; yüzde 109'luk artış yatırımcıyı şaşırttı

Matriks verilerine göre Borsa İstanbul’da kasım ayı, halka arz hisseleri için karışık bir tablo ortaya koydu. Ay içinde işlem görmeye başlayan PAHOL yüzde 7, VAKFA ise yüzde 1 gibi sınırlı yükselişler kaydederken, 61 hisseden oluşan halka arz endeksi ayı yüzde 2 artıda tamamladı. Yeni halka arzlardan ECOGR yüzde 109’luk sıçramayla ayın en çok değer kazanan hissesi olurken, GUNDG de yüzde 81’i aşan yükselişiyle öne çıkan diğer hisse oldu.