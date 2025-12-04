Kasımda evcil hayvan ürünleri zam rekoru kırdı: Fiyatları hangi faktörler yükseltti?

Kedi kumu ve aksesuarlarda maliyet baskısı altında

Evcil hayvan ürünleri sadece mama ile sınırlı olmadığı için kedi kumu, oyuncaklar ve bakım aksesuarları gibi geniş bir yelpazede fiyat artışları yaşanıyor. Kedi kumunda kullanılan bentonit ve benzeri minerallerin işlenme süreçleri yüksek enerji gerektirdiği için maliyetler doğrudan yükseliyor. Ambalaj malzemelerinin küresel piyasalarda pahalanması üretim giderlerini artırıyor. Oyuncak, tasma, taşıma çantası ve bakım ürünleri gibi birçok aksesuarın ya tamamen ithal edilmesi ya da ithal parçalarla üretilmesi fiyatları etkiliyor. Perakendeciler, artan maliyetleri karşılayabilmek için fiyatlarını sık aralıklarla güncellemek zorunda kalıyor. Böylece tüketicilerin karşılaştığı zam yalnızca bir kategoride değil, pek çok farklı üründe kendini gösteriyor. Geniş ürün gruplarındaki bu artış tüketici bütçesini çok yönlü şekilde etkiliyor.