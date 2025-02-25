Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir? Kat mülkiyeti ile kar irtifakı arasındaki farklar!

Kat irtifakı nedir?

Kat irtifakı ise, bir arsa üzerinde, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde sahip olduğu irtifak hakkıdır. Kat ittifakı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile kurulur. Kat irtifakı ancak paylara bağlı olarak kurulabilir.