Kat irtifakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir? Kat mülkiyeti ile kar irtifakı arasındaki farklar!
Bir gayrimenkul satın alırken çoğu zaman karıştırılan iki kavram olan kat mülkiyeti ve kat irtifakı arasındaki farkı bilmek gelecekteki olası olumsuz durumların önüne geçmekte büyük önem taşır. Kat irtifakı, kat mülkiyetine geçişin bir ön aşamasıdır. Kat mülkiyeti ise bütün hak sahiplerinin tamamlanmış yapıdaki haklarını resmiyete dökme işlemidir. Bu nedenle yapı tamamlandıktan sonra kat mülkiyeti tapusu mutlaka alınmalıdır.
Kat mülkiyeti nedir?
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat mülkiyeti, inşaatı tamamlanmış bir taşınmazın bölümlerinin hangi amaçla kullanılacağına dair bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı veren bir ispat belgesidir.
Kat mülkiyeti, bir binanın bağımsız bölümleri üzerinde kişilerin mülkiyet hakkı elde ettiği bir tapu türüdür. Dolayısıyla kat mülkiyetli binaların daire, dükkan veya depo gibi bağımsız birimleri kendine ait bir tapu niteliği kazanmış olmaktadır.
Kat irtifakı nedir?
Kat irtifakı ise, bir arsa üzerinde, henüz inşaatı tamamlanmamış bir taşınmaz üzerinde, malik veya maliklerin bu taşınmaz üzerinde sahip olduğu irtifak hakkıdır. Kat ittifakı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile kurulur. Kat irtifakı ancak paylara bağlı olarak kurulabilir.
Kat irtifikakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?
Kat irtifakı tapu örneği, yalnızca binanın yapım süreci tamamlanıncaya kadar geçerli olmaktadır ve bina tamamlandıktan sonra irtifak tapusunun mülkiyet tapusuna dönüştürülmesi gerekmektedir. Tapu cinsi “arsa” olarak belirtilen kat irtifakında, kat mülkiyetine geçiş yapıldığında ise tapu cinsi “bina” olarak değişmektedir. Peki, kat irtifikakı kat mülkiyetine nasıl çevrilir?