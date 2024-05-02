Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı
Katılım fonları bu yılın ilk dört ayında ve yıllık bazda yüksek getiriler sağladı. Yılbaşından bu yana %20 ile %49,4 arasında değişen getiriler elde edildi. Son bir yılda ise bazı katılım fonları %159'a varan yıllık getirilerle öne çıktı. Zeynep Aktaş, getirisi yüksek fonları ve kazançlarını analiz etti...
YATIRIM FONLARI
Katılım fonlarında ilk dört ayın kazandıranları
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (HKH) bu dönemde yıllık %159,71 getiri ile en yüksek performansı sergileyen fon oldu ve yılbaşından bu yana %43,37 getiri sağladı.
İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (IVF), yıllık %140,88 getiri ile ikinci sırada yer aldı ve yılbaşından bu yana %45,53 getiri elde etti.
Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 73,267, portföy değeri ise 5 milyar 206 milyon TL olarak gerçekleşti.
EMEKLİLİK FONLARI
En yüksek katılım emeklilik fon getirileri
Son bir yılda katılım emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıktı. Özellikle, Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF (AGH) fonu %125,95 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 53,924, portföy değeri ise 1,071 milyon TL oldu.