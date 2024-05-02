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  4. Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı

Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı

Katılım fonları bu yılın ilk dört ayında ve yıllık bazda yüksek getiriler sağladı. Yılbaşından bu yana %20 ile %49,4 arasında değişen getiriler elde edildi. Son bir yılda ise bazı katılım fonları %159'a varan yıllık getirilerle öne çıktı. Zeynep Aktaş, getirisi yüksek fonları ve kazançlarını analiz etti...

Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı - Sayfa 1

YATIRIM FONLARI

Katılım fonlarında ilk dört ayın kazandıranları

Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (HKH) bu dönemde yıllık %159,71 getiri ile en yüksek performansı sergileyen fon oldu ve yılbaşından bu yana %43,37 getiri sağladı.

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Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı - Sayfa 2

İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (IVF), yıllık %140,88 getiri ile ikinci sırada yer aldı ve yılbaşından bu yana %45,53 getiri elde etti.

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Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı - Sayfa 3

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 73,267, portföy değeri ise 5 milyar 206 milyon TL olarak gerçekleşti.

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Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı - Sayfa 4

EMEKLİLİK FONLARI

En yüksek katılım emeklilik fon getirileri

Son bir yılda katılım emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıktı. Özellikle, Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF (AGH) fonu %125,95 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 53,924, portföy değeri ise 1,071 milyon TL oldu.

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