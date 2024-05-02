Katılım fonlarında yıllık getiri yüzde 159'a ulaştı

EMEKLİLİK FONLARI

En yüksek katılım emeklilik fon getirileri

Son bir yılda katılım emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıktı. Özellikle, Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF (AGH) fonu %125,95 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 53,924, portföy değeri ise 1,071 milyon TL oldu.