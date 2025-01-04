Kazançları doktorları geçti! 2025 THY hostes maaşları belli oldu

Deneyimli hosteslerin maaşı uzman doktorun maaşını geçti

Hostes maaşları neredeyse uzman doktorların maaşını geçti. Son yapılan memur zammı ile birlikte, uzman doktorun maaşı 109 bin civarında bulunuyor. Deneyimli hosteslerin ortalama maaşı 100.000 ila 160.000 TL arasında değişiyor. Bu rakamlar, yönetici kabin memuru veya uzun uçuş saatleri olan personeller için daha da yukarı çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödemeler yapılıyor. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı olarak günlük ek ödeme ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor. Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri tamamen şirket tarafından karşılanıyor.