Kazançları doktorları geçti! 2025 THY hostes maaşları belli oldu
2025 yılı itibariyle emekliden, memura, asgari ücretliden, özel sektör çalışanlarına kadar tüm kesimin maaşları değişti. En dikkat çeken maaş artışı ise hava yolu şirketlerinde yaşandı. Türk Hava Yolları hosteslerinin 2025'teki maaşları uzman doktor maaşlarını solladı.
Yeni yılla birlikte tüm sektörlerde maaş artışları yaşandı. Emekliden, memura, asgari ücretliden, özel sektöre çalışan tüm kesimin maaşları değişti.
Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin maaşının netleşmesinin yanı sıra, özel sektörde de maaş artışları yaşandı. En dikkat çeken artış ise hava yolu sektöründen geldi.
Türk Hava Yolları hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Hava Haber’de yer alan habere göre kabin memurlarının maaşı deneyim yılı, uçuş saatlerine göre değişiyor. Yeni başlayan hosteslerin maaşı 70 bin TL’den başlıyor 100 bin liraya kadar ulaşıyor.
Deneyimli hosteslerin maaşı uzman doktorun maaşını geçti
Hostes maaşları neredeyse uzman doktorların maaşını geçti. Son yapılan memur zammı ile birlikte, uzman doktorun maaşı 109 bin civarında bulunuyor. Deneyimli hosteslerin ortalama maaşı 100.000 ila 160.000 TL arasında değişiyor. Bu rakamlar, yönetici kabin memuru veya uzun uçuş saatleri olan personeller için daha da yukarı çıkıyor. Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için ekstra ödemeler yapılıyor. Uzun menzilli uçuşlarda uçuş tazminatı olarak günlük ek ödeme ortalama 1.000-7.500 TL arasında değişiyor. Yurt dışı uçuşlarında otel konaklaması ve yemek ödemeleri tamamen şirket tarafından karşılanıyor.