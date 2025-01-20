Kentsel dönüşüm kira yardımları değişti! İşte şehirlere göre 2025 kira yardım tutarları
2025 yılında kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine yapılan kira yardımları artırıldı. İstanbul'da 8.000 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 6.000 TL'ye kadar çıkan kira yardımları, diğer büyükşehirlerde 5.500 TL'ye kadar yükseldi. Yardımlar, riskli yapılara 18 ay, riskli ve rezerv alanlara ise 48 aya kadar verilebilecek.
2025 yılı itibarıyla kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde evlerini terk eden hak sahiplerine sağlanan kira yardımları yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu yeni rakamlarla birlikte, kira yardımları farklı illerde değişkenlik gösteriyor.
2025 yılı itibarıyla kentsel dönüşüm projeleri kapsamında evlerini boşaltan hak sahiplerine sağlanan kira yardımları sürüyor.
Vatandaşlar, bu yardımların tutarlarını ve ne kadar süreyle verileceğini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerine yapılan kira yardımları, 2025'te belirlenen yeni rakamlarla ön plana çıkıyor.