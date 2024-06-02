Kentsel dönüşüm mağduru olmayın! İşte müteahhit seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...
Türkiye’de kentsel dönüşüm yasası çıkalı 12 yıl oldu. Sahada yaşanan sorunlar nedeniyle vatandaşı korumaya yönelik düzenlemeler de hayata geçti. Ancak riskli evin yenilenmesinde önemli görev ev sahiplerinde... Doğru müteahhit seçimi, sorunsuz bir süreç ve güvenli konut ile sonuçlanırken, hatalı kararlar mağduriyetle sonuçlanıyor. Peki müteahhit seçerken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar...
Gayrimenkul sektörünün öncü sivil toplum kuruluşlarından İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), dönüşüm sürecine destek olmak için önemli bir adım attı.
Müteahhit seçim sürecini kolaylaştırmak ve vatandaşın doğru karar almasına destek olmak için ‘Kentsel Dönüşüm ve Dönüşüm Alanlarında Müteahhit Seçme Rehberi’ hazırladı.
İşte 10 soruda rehberde öne çıkan uyarılar...
Firmayla ilgili neleri araştırmalıyım?
Riskli yapı tespiti yapılmadan önce, arsa sahipleri bir heyet belirleyerek müteahhit araştırma sürecine başlamalı. Riskli kararını beklemek zaman kaybı yaratır.
Müteahhitlerin daha önce tamamladıkları projelerdeki, iş kalitesi ve müşteri memnuniyeti incelenmeli. Firmanın, geçmişteki projelerde karşılaştığı hukuki ve finansal sorunlar, varsa anlaşamazlıklar araştırılmalı.
İlgili meslek odalarına ve derneklere üyeliği, sertikalar, lisanslar güvenilirlik açısından önemli göstergeler olabilir.
Firmanın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Müteahhitlik Yetki Belgesi’ne sahip olduğundan mutlaka emin olun-malı.
Sigorta poliçeleri ve teminat mektupları gibi güvenceleri kontrol edilmeli. Bu, bir aksilik durumunda mali zararınızın en aza inmesine yardımcı olur.
En çok hangi hatalar yapılıyor?
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün aktardığına göre, en sık yapılan hatalardan biri, yeterli araştırma yapmadan, yalnızca teklif edilen fiyat ve metrekareye göre karar vermek. 3-5 metrekare büyük ev için, hiç tamamlanmayacak ya da kalitesiz projelere dahil olunmamalı.
Sözlü vaatler yetmez. Yazılı sözleşmelerin detayları göz ardı edilmemeli ve maddelerin net olduğundan emin olunmalı.
Müteahhidin yasal yükümlülüklerini ve lisanslarını doğrulamamak yasal sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilir.