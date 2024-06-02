Kentsel dönüşüm mağduru olmayın! İşte müteahhit seçiminde dikkat edilmesi gerekenler...

En çok hangi hatalar yapılıyor?

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün aktardığına göre, en sık yapılan hatalardan biri, yeterli araştırma yapmadan, yalnızca teklif edilen fiyat ve metrekareye göre karar vermek. 3-5 metrekare büyük ev için, hiç tamamlanmayacak ya da kalitesiz projelere dahil olunmamalı.

Sözlü vaatler yetmez. Yazılı sözleşmelerin detayları göz ardı edilmemeli ve maddelerin net olduğundan emin olunmalı.

Müteahhidin yasal yükümlülüklerini ve lisanslarını doğrulamamak yasal sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilir.