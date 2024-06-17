Kentsel dönüşümde yeni dönem: İşte 9 soruda tüm merak edilenler...

1- Bina tamamlama sigortası (kentsel dönüşüm sigortası) nedir?

Özellikle kentsel dönüşümde evini dönüştürmek için inşaatı yapacak müteahhit ile anlaşacak olanların inşat süresi içinde müteahhidin iflası, vefatı gibi risklere karşı vatandaşların haklarını koruyan bir sigorta türü.