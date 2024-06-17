Kentsel dönüşümde yeni dönem: İşte 9 soruda tüm merak edilenler...
Uygulamaya giren Bina Tamamlama Sigortası kafalarda soru işaretleri yarattı. Sistemin sahada nasıl işleyeceğiyle ilgili vatandaşlar kadar müteahhitlerin de merak ettikleri var. İşte kentsel dönüşümde yeni dönemi başlatacak BTS ile ilgili soruların yanıtları...
Kentsel dönüşümü hızlandıracak ‘Bina Tamamlama Sigortası’ uygulamaya girdi. ‘Kentsel dönüşümde yeni dönem başladı’ başlıklı yazımdan sonra hem konutunu dönüştürecek olanlardan hem de müteahhitlerden çokça soru ve yorum geldi.
Hürriyet yazarı Noyan Doğan ise söz konusu soru ve yorumları 9 başlıkta toplayarak açıklık getirdi. İşte detaylar...
1- Bina tamamlama sigortası (kentsel dönüşüm sigortası) nedir?
Özellikle kentsel dönüşümde evini dönüştürmek için inşaatı yapacak müteahhit ile anlaşacak olanların inşat süresi içinde müteahhidin iflası, vefatı gibi risklere karşı vatandaşların haklarını koruyan bir sigorta türü.
2- Sigortayı kim yaptıracak?
Sigortayı müteahhit yaptıracak ancak evini dönüştürecek olanlar inşaat şirketinden bu sigortayı yaptırmasını talep edebilecek.
3- Zorunlu bir sigorta mı?
Hayır, şimdilik zorunlu değil.