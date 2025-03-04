Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? ‘Fona devredileceği’ iddiası kafaları karıştırdı

Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?

Mevcut işyerinde uzun süredir çalışanların 'Kıdem tazminatı kaldırılıyor' endişesi son dönemde yapılan haberlerle daha da arttı. SGK Uzmanı İsa Karakaş bu tür söylentilerin zaman zaman gündeme geldiğini vurgulayarak uygulama ile ilgili son durumu değerlendirdi.