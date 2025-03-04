Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu? ‘Fona devredileceği’ iddiası kafaları karıştırdı
Kıdem tazminatı uygulamasının sil baştan değişeceği, kaldırılıp, TES adı verilen ‘fona devredileceği’ iddiaları uzun süredir çalışanların kafasını meşgul ediyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş ‘kıdem tazminatı’ ve ‘fon’ tartışmalarına açıklık getirdi. Karakaş, “İşinizi gücünüzü bırakmayın’ diyerek uyarılarda bulundu.
Orta Vadeli Program (OVP) ile gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kıdem tazminatında hala kafa karışıklığına neden olmaya devam ediyor.
Kıdem tazminatı uygulamasının sil baştan değişeceği, işçinin işten çıkarılması halinde alacağı ödemelerin yapılmayacağı ve TES fonuna devredileceğine dair haberler pek çok çalışanda endişeye neden oldu.
Kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına yönelik kafa karışıklığına SGK Uzmanı İsa Karakaş açıklık getirdi.
Kıdem tazminatı kaldırılıyor mu?
Mevcut işyerinde uzun süredir çalışanların 'Kıdem tazminatı kaldırılıyor' endişesi son dönemde yapılan haberlerle daha da arttı. SGK Uzmanı İsa Karakaş bu tür söylentilerin zaman zaman gündeme geldiğini vurgulayarak uygulama ile ilgili son durumu değerlendirdi.