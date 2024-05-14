Kıdem tazminatında dikkat edilmesi gerekenler: Giydirilmiş ücret nedir?
Kıdem tazminatı ödemesi son ücret üzerinden yapılır. Fakat burada önemli bir nokta var... Kıdem tazminatının işçiye ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınarak "giydirilmiş ücret" üzerinden ödenmesi gerekir. Peki hangi ödemeler giydirilmiş ücrete dahil edilir?
Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak hak ettiği bir haktır. Bu tazminat, son ücret üzerinden hesaplanır. Fakat burada önemli bir nokta var: Son ücret sadece maaştan ibaret değildir. Kıdem tazminatı hesaplarken, işçiye ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınmalıdır. Bu kalemlerin hepsi bir araya gelerek "giydirilmiş ücret" adı verilen toplam tutarı oluşturur ve kıdem tazminatı bu tutar üzerinden hesaplanır. Peki hangi ödemeler giydirilmiş ücrete dahildir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili olarak merak edilen tüm detayları yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı:
"Aynı işverene ait bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı ödenebilmesi için işçinin emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekir. İşçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmesi halinde de kıdem tazminatı alma hakkı doğar.
Kıdem ve ihbar tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden ödenir. Kanuna göre, tazminatın hesaplanmasında ücret dışında işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de dikkate alınması gerekir.
Aylık ücretin sabit olmayıp, parça başı, götürü veya yüzde usulü ile çalışıldığı durumlarda işçinin hak kazandığı son bir yıllık ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunan ücret kıdem ve ihbar tazminatına esas ücret kabul edilir.