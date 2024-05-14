Kıdem tazminatında dikkat edilmesi gerekenler: Giydirilmiş ücret nedir?

Kıdem tazminatı, işçinin işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak hak ettiği bir haktır. Bu tazminat, son ücret üzerinden hesaplanır. Fakat burada önemli bir nokta var: Son ücret sadece maaştan ibaret değildir. Kıdem tazminatı hesaplarken, işçiye ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınmalıdır. Bu kalemlerin hepsi bir araya gelerek "giydirilmiş ücret" adı verilen toplam tutarı oluşturur ve kıdem tazminatı bu tutar üzerinden hesaplanır. Peki hangi ödemeler giydirilmiş ücrete dahildir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili olarak merak edilen tüm detayları yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı: