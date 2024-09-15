Kilometre göstergeleri onlar için sadece bir rakamdan ibaret! İşte en uzun ömürlü 20 otomobil
ABD merkezli araç alım satım platformu iSeeCars'ın çarpıcı araştırmasına göre, dünyanın en uzun ömürlü 20 otomobili belli oldu. Onlar için kilometre sadece bir sayıdan ibaret
Otomobil satın almak isteyenler konfor ve güvenlik kadar aracın ne kadar dayanıklığı olduğu ve ne kadar süre sorunsuz çalışacağıyla da ilgileniyorlar. Bu çerçevede ABD'nin saygın araç alım satım platformu iSeeCars, son zamanlardaki en ilginç araştırmalarından birini yayınladı. Bu incelemeye göre toplamda 402 milyon aracın analizi yapıldı ve en ucuz kilometreye kadar ulaşan araçlar tespit edildi.
SUV tipi araçların uzun ömürlülükte daha iyi olduğu ortaya çıkarken listenin büyük bir bölümünü her zamanki gibi Japon otomobiller aldı. İşte iSeeCars'ın araştırmasına göre dünyanın en uzun ömürlü 20 otomobili:
1 - Toyota Tundra Yüzde 36,6
2 - Toyota Sequoia Yüzde 36.4