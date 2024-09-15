Kilometre göstergeleri onlar için sadece bir rakamdan ibaret! İşte en uzun ömürlü 20 otomobil

Otomobil satın almak isteyenler konfor ve güvenlik kadar aracın ne kadar dayanıklığı olduğu ve ne kadar süre sorunsuz çalışacağıyla da ilgileniyorlar. Bu çerçevede ABD'nin saygın araç alım satım platformu iSeeCars, son zamanlardaki en ilginç araştırmalarından birini yayınladı. Bu incelemeye göre toplamda 402 milyon aracın analizi yapıldı ve en ucuz kilometreye kadar ulaşan araçlar tespit edildi.