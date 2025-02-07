Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ)

Kim'de, Kim karta özel ayçiçek yağı, çay, şeker, süt ve daha birçok gıda ürününde geçerli indirimli fiyatlar listesi...
KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT
Fiyat: 359,99 TL
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LIPTON DEMLİK ÇAY 120'Lİ
Fiyat: 99,99 TL
2 | 16
KİMİN TOZ ŞEKER 5000 GR
Fiyat: 199,99 TL
3 | 16
BALKÜPÜ GOLD KESME ŞEKER 1000 GR
Fiyat: 49,75 TL
4 | 16
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