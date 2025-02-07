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  4. Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ)

Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ)

Kim'de, Kim karta özel ayçiçek yağı, çay, şeker, süt ve daha birçok gıda ürününde geçerli indirimli fiyatlar listesi...

Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ) - Sayfa 1

KOMİLİ AYÇİÇEK YAĞI 4 LT

Fiyat: 359,99 TL

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Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ) - Sayfa 2

LIPTON DEMLİK ÇAY 120'Lİ

Fiyat: 99,99 TL

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Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ) - Sayfa 3

KİMİN TOZ ŞEKER 5000 GR

Fiyat: 199,99 TL

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Kim'de gıda ürünlerinde geçerli kaçırılmayacak indirim fırsatı! (KİM İNDİRİMLİ GIDA ÜRÜNLERİ) - Sayfa 4

BALKÜPÜ GOLD KESME ŞEKER 1000 GR

Fiyat: 49,75 TL

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