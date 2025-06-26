Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek?
Yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları haftanın dördüncü işlem gününde açıklandı. Bazı şirketler yüz güldürürken, bazıları hayal kırıklığı yarattı.
Borsa İstanbul'da 26 Haziran Perşembe günü, haftanın dördüncü işlem gününde, halka açık 7 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklanan kararlar doğrultusunda bazı şirketler temettü dağıtacağını duyururken, bazıları ise genel kurul kararıyla temettü ödemeyeceğini açıkladı.
İşte temettü kararı açıklayan şirketler...
Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Hisse başına 0,0287735 TL brüt, 0,0287735 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 8 Aralık
Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Hisse başına 0,0882352 TL brüt, 0,0749999 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 7 Temmuz