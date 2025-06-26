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  4. Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek?

Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek?

Yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları haftanın dördüncü işlem gününde açıklandı. Bazı şirketler yüz güldürürken, bazıları hayal kırıklığı yarattı.

Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 1

Borsa İstanbul'da 26 Haziran Perşembe günü, haftanın dördüncü işlem gününde, halka açık 7 şirket temettü kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklanan kararlar doğrultusunda bazı şirketler temettü dağıtacağını duyururken, bazıları ise genel kurul kararıyla temettü ödemeyeceğini açıkladı.

İşte temettü kararı açıklayan şirketler...

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Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 2

Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATLAS)
Hisse başına 0,0287735 TL brüt, 0,0287735 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 8 Aralık

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Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 3

Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES)
Hisse başına 0,0882352 TL brüt, 0,0749999 TL net temettü dağıtacak.
Temettü tarihi: 7 Temmuz

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Kimi kazandıracak, kimi Küstürecek... 7 şirket temettü kararını duyurdu: Kim ne kadar ödeyecek? - Sayfa 4

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL)
Genel Kurul kararıyla temettü dağıtmayacak.

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