Kimler yararlanabilir, devlet desteği ne kadar? İşte kentsel dönüşüm desteğinde tüm merak edilenler
İstanbul ve çevresindeki milyonlarca insan 6,2’lik deprem ile bir kez daha büyük tehlikeyi hatırladı. Şehirde 600 binin üzerinde bina çökme riski taşırken, devlet destekli kentsel dönüşüm kampanyaları can güvenliğini sağlamak adına tarihî bir fırsat sunuyor. Geri ödemesiz hibeler, faizsiz krediler ve taşınma yardımlarıyla hem bireylerin hem toplumun geleceği güvence altına alınıyor. Peki kentsel dönüşüme girmenin şartları neler, dönüşüm desteğinden kimler yararlanabilir, devlet desteği ne kadar? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
1. Kimler kentsel dönüşüm desteğinden yararlanabilir?
İstanbul’daki 39 ilçede, riskli yapıya sahip olan tüm vatandaşlar bu destekten yararlanabiliyor. Başvuru için belirli bir son tarih bulunmuyor. Ev sahipleri önce kendi aralarında anlaşarak lisanslı bir kurum aracılığıyla binalarına riskli yapı raporu aldırıyor. Ardından, kat irtifakı kurulduktan sonra belediyeye başvurarak hak sahipliği belirlemesi yaptırılıyor.
Bakanlığın belirlediği tarihte ise hak sahibiyle birlikte hibe ve kredi sözleşmeleri imzalanıyor. Kampanyanın tek şartı, yeni binanın (otopark ve sığınak hariç) eski binaya göre %50’den fazla büyümemesi. Bu şartla, ticari amaçlı büyük projelerin kampanya dışında kalması sağlanıyor.
2. Devlet desteği ne kadar?
Konutlar için verilen hibe tutarı 875 bin TL’ye, kredi desteği de yine 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma yardımı ise artık 125 bin TL. Toplamda, İstanbul’daki bir konut için sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor. Ayrıca, diğer konutlar için 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanabiliyor.