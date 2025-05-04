Kimler yararlanabilir, devlet desteği ne kadar? İşte kentsel dönüşüm desteğinde tüm merak edilenler

2. Devlet desteği ne kadar?

Konutlar için verilen hibe tutarı 875 bin TL’ye, kredi desteği de yine 875 bin TL’ye çıkarıldı. Taşınma yardımı ise artık 125 bin TL. Toplamda, İstanbul’daki bir konut için sunulan destek miktarı 1 milyon 875 bin TL’ye ulaşıyor. Ayrıca, diğer konutlar için 1 milyon 750 bin TL kredi sağlanabiliyor.