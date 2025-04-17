Kimsenin tahmini doğru çıkmadı! ABD'ye en çok bağımlı olan ülkeler açıklandı: Türkiye kaçıncı?

Dünya ekonomisinde bazı ülkeler, ABD ile kurdukları ticari ilişkilere oldukça bağımlı hale geldi. Bunun en önemli sebebi ise ABD’nin büyük ve güçlü bir pazar olması. Listede yer alan ülkeler, ürünlerinin önemli bir kısmını ABD’ye satıyor ve böylece ekonomilerinin büyümesi büyük ölçüde ABD’ye bağlı oluyor. ABD’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar, bu ülkelerin ekonomilerini doğrudan etkileyebiliyor.