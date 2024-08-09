Kira fiyatları düşecek mi? Kira için ekim ayına dikkat!
Konut kiraları son yıllarda hızla arttı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göstergelerin kira enflasyonunda düşüşe işaret ettiğini söyledi. Sektör uzmanları da bu görüşe katılıyor. Sorunun henüz çözülmediğine de dikkat çeken yetkililer, kirada ekim ayı için uyarıyor.
Kiralar son 3 yılda hızlı arttı. Göç ile artan nüfus ve satılık konut fiyatlarında yaşanan yükseliş kiraların katlanmasına neden oldu.
15 aydır uygulanan sıkı para politikası bu alanda da etkisini göstermeye başladı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü söyledi. Fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajı verdi.
Sektör yetkililerine göre kira zam sınırı kaldırıldığından beri iki ay üst üste TÜFE'nin 12 aylık verileri yüzde 65'li rakamlar olarak açıklandı.