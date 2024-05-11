Kira getirisi en düşük şehirler belli oldu: İlk sırada yer alan kent çok dikkat çekti

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?

Bugün bankalar tarafından sunulan en düşük faizli konut kredisi oranı yüzde 3,05 olarak öne çıkıyor. Bu oranla bile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, 120 ay vadede 3 milyon 781 bin TL olarak geri ödeme yapıyor. Aylık taksit oranı ise 31 bin 352 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam faiz yükü ana paranın yüzde 278'i gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Aylık taksitler de ülkedeki ortalama ücret düzeyi dikkate alındığında birçok hanenin ödeme gücünün üzerinde seyrediyor.