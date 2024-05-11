Kira getirisi en düşük şehirler belli oldu: İlk sırada yer alan kent çok dikkat çekti
Konut fiyatlarındaki durgunluk, yatırımcıları gayrimenkule yöneltmeye başladı. Bu durum, bazı şehirlerde amortisman sürelerini de uzattı. Son yıllarda yatırımcıların gözdesi olan Muğla, en düşük kira getirisi sunan şehir olarak ilk sıraya yerleşti. Burdur, Kastamonu, Bayburt ve Artvin gibi iller de kira getirisi en düşük ilk 10 şehir arasında yer alıyor.
Merkez Bankası'nın açıkladığı rapor enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının bir süre daha süreceğini gösteriyor. Yüksek faiz ortamında dikkatler bir yandan da gayrimenkul piyasasına çevrildi.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre genel olarak bakıldığında konut kredisi faiz oranları da aylardır yüksek seyrederken; konut satışlarında aylık bazda 100 bin adede yakın hacmin korunduğu, buna karşılık özellikle kredili konut satışlarının ciddi anlamda gerilediği, konut fiyatlarında da aylardır reel anlamda gerileme trendinin yaşandığı görülüyor.
KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?
Bugün bankalar tarafından sunulan en düşük faizli konut kredisi oranı yüzde 3,05 olarak öne çıkıyor. Bu oranla bile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, 120 ay vadede 3 milyon 781 bin TL olarak geri ödeme yapıyor. Aylık taksit oranı ise 31 bin 352 TL olarak gerçekleşiyor. Toplam faiz yükü ana paranın yüzde 278'i gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Aylık taksitler de ülkedeki ortalama ücret düzeyi dikkate alındığında birçok hanenin ödeme gücünün üzerinde seyrediyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son olarak açıklanan Mart Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre; Türkiye genelinde söz konusu ayda 105 bin 394 adet konut satıldı. 2023’ün aynı ayına göre yüzde 0,1 gerileme yaşandı.