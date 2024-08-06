Kira piyasasında son durum: Üç büyükşehirde kira fiyatları ne durumda?
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ağustos ayı kira zam oranı belli oldu. Buna göre konut kiralarında uygulanan zam tavanı yüzde 65,93 olarak kaydedildi. Özellikle bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında konut kiralarının enflasyonun altında arttığı gözlemledi. Peki kiralarda daha fazla artış olur mu? İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum ne? İşte detaylar...
Son dönemde kira artış hızının enflasyonun gerisinde kaldığı belirtiliyor. Örnek vermek gerekirse geçen sene 20 bin TL’ye kiraya verilen bir daire için yasal sınır olan yüzde 65 üzerinden zam yapılsa bu 33 bin TL’yi buluyor. Ancak aynı apartmanda başka bir daire yeni kiraya verilirken 28 bin TL’den alıcı buluyor.
Yani kirada artış hızı enflasyona göre yavaşlama gösteriyor. Peki bu durum ne kadar daha sürer? Kira fiyatlarında reel bazlı düşüşün nedeni ne? Üç büyükşehirde kira fiyatları ne durumda?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Milliyet'e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Son aylarda artan enflasyon kira artışlarına da yansımaya başladı. Açıklanan son enflasyon rakamına göre kira artışları yüzde 65 seviyesinde oldu.
"Kira zam sınırı yükselmeye devam edecek"
Örneğin 30 bin TL olan bir kiraya enflasyona göre artış yapılırsa bu 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 65.93 olan son 12 aylık ortalamada ivme artmaya devam ediyor. Enflasyon ortalaması geriden geldiği için kira üst sınırının yükselmeye devam edeceğini göreceğiz.