Kira piyasasında son durum: Üç büyükşehirde kira fiyatları ne durumda?

"Kira zam sınırı yükselmeye devam edecek"

Örneğin 30 bin TL olan bir kiraya enflasyona göre artış yapılırsa bu 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yüzde 65.93 olan son 12 aylık ortalamada ivme artmaya devam ediyor. Enflasyon ortalaması geriden geldiği için kira üst sınırının yükselmeye devam edeceğini göreceğiz.