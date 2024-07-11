Kira sözleşmesinde nelere dikkat etmeli? İşte doğru kira sözleşmesinin 10 kuralı
Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirmek için doğru hazırlanan bir kira sözleşmesi büyük önem taşıyor. Peki kira sözleşmesinde nelere dikkat etmeli? Uzmanı 10 maddede doğru kira sözleşmesini anlattı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz iki yılda ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı arttı. Hızla artan kiralar, getirilen yüzde 25 zam sınırı ev sahibi-kiracı arasında anlaşmazlıklara yol açtı. Kira davalarında rekor artışlar görüldü. Yaşanabilecek anlaşmazlıkları en düşük seviyede tutmak için doğru hazırlanan bir kira sözleşmesi büyük önem taşıyor. Peki tarafların haklarını koruyan sözleşmede nelere dikkat etmek gerekiyor? Tüm bilinmesi gerekenleri gayrimenkul hukuku uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, Hürriyet Gazetesi'ne 10 maddede anlattı.
1. Sözlü değil yazılı hazırlamalı
Kira sözleşmelerinde yazılı olma kuralı yok, sözlü olarak da yapılabilir. Ancak yaşanacak olan hukuki uyuşmazlıklarda ispat edebilmek için ve yine sözlü sözleşmeler kapsamında temel hizmetlerin (elektrik, su, doğalgaz vb gibi) alınması mümkün olmadığı için kira sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gerekir.
2. Kira dönemi ve tarihi belirtilmeli
Kira sözleşmelerinde kira dönemi, kira ödeme başlangıç tarihi ve kira bedeli mutlaka yazılmalı. Yeni Borçlar Kanunu kapsamında eğer ödeme tarihi belirlenmiş ise o tarihte, tarih belirlenmemiş ise kira borcunun o ay sonuna kadar ödenmesi şartı getirildi. Kira sözleşmelerinde yazan özel ödeme dönemleri de geçerli. Örneğin bir kira sözleşmesinde ‘yıllık peşin’, ‘yılda 3 dönem içerisinde’ veya ‘6 ayda bir ödenecek’ yazılabilir.
3. İmzayı kimin atacağı önemli
Eğer bir ev aile konutu şeklinde kiralanmışsa, sözleşmede eşlerden birinin imzası yeterli. Öğrenci evi gibi paylaşımlı kira sözleşmelerinde ise, kira sözleşmesinin o evde ikamet edecek diğer kişiler açısından da bağlayıcı olabilmesi için herkesin imzalanması çok önemli. Aksi takdirde, sözleşmeyi imzalayan kişi diğer paydaşları evden çıkarabilir ya da ev sahibi alt kiralama gerekçesiyle tahliye isteyebilir. Bu nedenle öğrencilerin de ev arayışına gireceği bu dönemde, öğrenci evlerinde tüm kiracıların sözleşmeye dahil olmasını öneriyoruz.