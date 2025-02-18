Kira stopajı nedir? Kira stopajı nasıl hesaplanır?
Kira stopajı, ticari taşınmazların kira ödemeleri üzerinden kesilen vergidir. Peki, kira stopajı nasıl hesaplanır? İşte, kira stopajına dair detaylar…
KİRA STOPAJI NE ZAMAN ÖDENİR?
Kira stopajı miktarı her yıl mart ayında beyan edilmelidir. Stopaj miktarı 2 eşit taksit olarak mart ve temmuz aylarında ödenir.
KİMLER KİRA STOPAJ VERGİSİNDEN MUAFTIR?
Yurtdışından maaş alan ve Türkiye’de yaşamayanlar, yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler, yıllık beyanname vermeyi gerektirecek ödemeleri gerçekleştirenler ve sosyal yardım alanlar kira stopajından muaftır. Ancak, muafiyet koşulları zaman içinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kira stopajı muafiyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, güncel vergi kanunu ve yönetmeliklere dair bilgi sahibi olmalı, konuya dair herhangi bir tereddüt olması halinde vergi dairesine danışılmalıdır.
KİRA STOPAJI VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?
Kira stopajı ödenmesi zorunludur. Kiracı stopaj vergisini ödemediği zaman, mal sahibi tahliyesini isteyebilir ve haciz işlemi başlatabilir. Kira stopajı ödenmediği zaman ilgili tutarın faizi her ay kira stopaj tutarına yansımaya devam etmektedir. Kiracılar haciz ve tahliye işlemlerine tabi tutulmamak için stopaj vergilerini usule uygun bir şekilde ödemelidir.