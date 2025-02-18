Kira stopajı nedir? Kira stopajı nasıl hesaplanır?

KİMLER KİRA STOPAJ VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Yurtdışından maaş alan ve Türkiye’de yaşamayanlar, yabancı elçilik ve konsolosluklarda görevli olan memur ve hizmetliler, yıllık beyanname vermeyi gerektirecek ödemeleri gerçekleştirenler ve sosyal yardım alanlar kira stopajından muaftır. Ancak, muafiyet koşulları zaman içinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kira stopajı muafiyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, güncel vergi kanunu ve yönetmeliklere dair bilgi sahibi olmalı, konuya dair herhangi bir tereddüt olması halinde vergi dairesine danışılmalıdır.