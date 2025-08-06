Kiracı-ev sahibi davalarında kritik ayrıntı: Yüksek kira için 'hakkaniyet indirimi' uygulanıyor
Ev sahibi ve kiracılar arasında kira artışları ve kira tespit davalarında artış yaşanıyor. Mahkemeye taşınan kiralar konusunda kiracının lehine sonuç alınabiliyor. Avukat Mücahid Küçük’ten önemli bir uyarı geldi. Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin bilirkişi raporuyla belirlenen bedelden yüzde 10–20 oranında ‘hakkaniyet indirimi’ yapabildiğini söyledi.
Ev sahibi ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıkları devam ediyor. Ev sahiplerinin istediği yüksek kiralar mahkemeye taşınıyor.
5 yılı dolduran kiracıya açılan kira tespit davalarında avukatlar mahkeme dilekçesindeki kritik detaya dikkat çekiyor.
Mutlaka dilekçede 'hakkaniyet indirimini' belirtin!
Avukat Mücahid Küçük, kira bedeli tespit davalarında hakimlerin hakkaniyet indirimine karar verebileceklerini söyledi. Davalarda vatandaşların dilekçelerinde bu hususu belirtmeleri gerektiğine değindi.
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında bulunuyor
Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile 'hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir" dedi.