Kiracı-ev sahibi davalarında kritik ayrıntı: Yüksek kira için 'hakkaniyet indirimi' uygulanıyor

Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında bulunuyor

Hakkaniyet indiriminin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığını belirten Küçük, "Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; ülkemizde kira artışlarındaki yüzde 25 sınırından sonra kira bedelleri artık tüketici fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Belirlenen oran yüzde 43 civarında bir orandı. Burada hakkaniyet indirimi ise kira bedeli tespiti davası dediğimiz hususta tamamen kanunda geçen bir cümle nedeni ile 'hakkaniyet' kelimesinden dolayı Yargıtay'ın da yerleşik içtihatlarında sabit olan bir indirimdir" dedi.