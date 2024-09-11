Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kirayı elden ödeyene ceza geliyor

Örneğin 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren evsahibi Ayşe Hanım, Ahmet Bey’e evini 25 bin liraya kiraladı. Kiranın 10 bin lirası bankadan, kalan 15 bin lirası elden ödendi. Elden ödenen 15 bin liranın yüzde 10’u 5 bin liranın altında kaldığı için ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla hem Ayşe Hanım, hem de Ahmet Bey’e ayrı ayrı 15 biner liralık ceza kesilecek.