Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kirayı elden ödeyene ceza geliyor
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni hazırladığı tebliğ taslağı ile kiraların elden ödenmesinin önüne geçmeye hazırlanıyor. Taslağa göre elden ödendiği tespit edilen kiranın aylık tutarının yüzde 10’u baz alınarak bir ceza belirlenecek. Eğer tutar 5 bin TL’nin altında kalırsa ‘özel usulsüzlük cezası’ adıyla hem ev sahibi, hem de kiracı 5’er bin TL’lik ödeme yapmak zorunda kalacak.
Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kirayı elden ödeyene ceza uygulayacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre elden ödenen her ay için ceza söz konusu olacak. Ay itibarıyla kiranın yüzde 10’luk kısmına göre hesaplanan tutar 5 bin liralık özel usülsüzlük cezasının altında kalırsa 5 bin liralık ceza uygulanacak.
Örneğin 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren evsahibi Ayşe Hanım, Ahmet Bey’e evini 25 bin liraya kiraladı. Kiranın 10 bin lirası bankadan, kalan 15 bin lirası elden ödendi. Elden ödenen 15 bin liranın yüzde 10’u 5 bin liranın altında kaldığı için ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla hem Ayşe Hanım, hem de Ahmet Bey’e ayrı ayrı 15 biner liralık ceza kesilecek.
BANKA VEYA PTT ZORUNLU
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere bir tebliğ taslağı hazırladı.