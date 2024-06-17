Kiracılar dikkat! Kira sınırının kalkması sonrası ev sahipleri ne kadar zam yapabilecek?
Türkiye’de konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı uygulaması temmuz ayında sona erecek. Peki ev sahipleri en fazla ne kadar zam uygulayabilecek? İşte detaylar…
2022 yılında kiraların aşırı artışını engellemek amacıyla başlatılan zam sınırı uygulaması, mülk sahipleri ve kiracılar arasında önemli bir konu haline geliyor. Uygulama kalkarsa konut kiraları nasıl belirlenecek?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamalarda zam sınırının kaldırılması yönünde güçlü sinyaller veriyor. Bakan Şimşek, piyasa dinamiklerine müdahale etmenin doğru olmadığını ve fiyatların arz-talep dengesiyle şekillenmesi gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca, hükümetin ekonomik büyümeyi destekleyecek yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gibi alanlara odaklanması gerektiğini belirtiyor.
Evi boşaltma hakkı bulunuyor
Zam sınırının kalkması durumunda ev sahiplerinin keyfi zam yapma hakkının olmadığı ifade ediliyor. Uzmanlar kiracıların, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam yaparak yasal yükümlülüklerini yerine getirebileceklerini söylüyor.