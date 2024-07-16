Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin...
Ev sahipleriyle kiracılar arasında imzalanan tahliye taahhütnamesindeki bir detay, evrakın geçersiz sayılmasına neden oluyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
Ev sahipleriyle kiracıların arasındaki sorunlar bitmiyor. Yüzde 25 sınırının sona ermesiyle ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağı belli oldu. Bu kez de tahliye taahhütnamesi sorunu yaşanıyor.
Son dönemde ev sahipleri tarafından şart koşulan tahliye taahhütnameleri, kiracıları zor durumda bırakıyor.
Boş tarihli sözleşmelere gelişigüzel imza atan kiracılar, beklenmedik risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, "Boş tarihli sözleşme tuzağına düşmeyin" uyarısında bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre, tahliye taahhütnamelerinin tarihine ve kapsamına dikkat edilmeden imzalanması, kiracıların ani bir şekilde evsiz kalmasına yol açabiliyor.