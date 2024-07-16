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Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin...

Ev sahipleriyle kiracılar arasında imzalanan tahliye taahhütnamesindeki bir detay, evrakın geçersiz sayılmasına neden oluyor. İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin... - Sayfa 1

Ev sahipleriyle kiracıların arasındaki sorunlar bitmiyor. Yüzde 25 sınırının sona ermesiyle ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağı belli oldu. Bu kez de tahliye taahhütnamesi sorunu yaşanıyor.

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Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin... - Sayfa 2

Son dönemde ev sahipleri tarafından şart koşulan tahliye taahhütnameleri, kiracıları zor durumda bırakıyor. 

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Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin... - Sayfa 3

Boş tarihli sözleşmelere gelişigüzel imza atan kiracılar, beklenmedik risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Uzmanlar, "Boş tarihli sözleşme tuzağına düşmeyin" uyarısında bulunuyor.

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Kiracılar dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Bu tuzağa düşmeyin... - Sayfa 4

Sabah'ın haberine göre, tahliye taahhütnamelerinin tarihine ve kapsamına dikkat edilmeden imzalanması, kiracıların ani bir şekilde evsiz kalmasına yol açabiliyor.

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