Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar
Türkiye genelinde Haziran 2022'den bu yana devam ettirilen kiralara yüzde 25 sınırlaması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Kiracılarda ise temmuz tedirginliği başladı.
Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı.
Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.
Fiyatlar yüksek
Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi: