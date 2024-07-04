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  4. Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar

Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar

Türkiye genelinde Haziran 2022'den bu yana devam ettirilen kiralara yüzde 25 sınırlaması uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu. Kiracılarda ise temmuz tedirginliği başladı.

Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar - Sayfa 1

Yeni dönemle birlikte kiraların artması gereken rakam da dün belirlendi ve yüzde 65,07 oldu. Buna göre bundan sonra Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) kiralar belirlenecek.

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Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar - Sayfa 2

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, geçen yıla göre kiraların yüzde 5-10 arasında düştüğüne vurgu yaptı. 

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Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar - Sayfa 3

Taylan, "Vatandaşlar oturduğu semti değiştirmek istemiyor. Ancak uyguna da ev bulamıyor" dedi.

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Kiracılarda 'temmuz' paniği: Zam açıklanmadan ev aramaya başladılar - Sayfa 4

Fiyatlar yüksek

Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle Antalya, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde 2023 yılında ev bulunamadığını hatırlatan Taylan, şunları söyledi:

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