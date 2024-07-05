Kirada yeni dönem başladı: 20 bin TL kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte 5 soru 5 cevap
Konut kiralarında yıllık zam oranı yeniden TÜFE 12 aylık ortalamasına göre hesaplanmaya başladı. Buna göre ortalama 20 bin liralık kira için 13 bin lira zam yapılacak. Bu oran üzerinde her türlü zam talebi ise geçersiz olacak. İşte yeni dönemde kira zammıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...
Yıllık konut kira zam oranlarının belirlenmesinde yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması sistemine dönüldü.
Önceki gün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte tavan zam oranı yüzde 65.07 olarak belirlenmiş oldu. 2 Temmuz itibarıyla yıllık zam dönemi gelen konut kiracıları bu oranda zam yapacak. Ev sahipleri ise bu oran üzerinde zam talep edemeyecek.
Enflasyon düşüş trendine girmiş olsa da zaten yüksek seviyeye ulaşan konut kiraları için yüzde 65 büyük bir fark olacak.
20 BİN TL'LİK KİRA 33 BİN TL'YE ÇIKACAK
Yapay zeka ile veri analizi yapan Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama kira 20 bin lira seviyesini aştı. Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.