Kirada yeni dönem başladı: 20 bin TL kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte 5 soru 5 cevap

20 BİN TL'LİK KİRA 33 BİN TL'YE ÇIKACAK

Yapay zeka ile veri analizi yapan Endeksa verilerine göre İstanbul’da ortalama kira 20 bin lira seviyesini aştı. Mevcutta 20 bin lira kirası bulunan bir tüketici, yüzde 65 olarak zam yaptığında 13 bin lira fark koyacak; kirası 33 bin liraya çıkacak.