Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırıldı, piyasa karıştı
Temmuz ayı itibarıyla kira fiyatlarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kalkması ile kiralık konut piyasasında karışıklıklar yaşanmaya başladı. Sektör yetkilileri "Sosyal konut şart" vurgusu yaptı...
İçinde kiracı olan dairelerin kiralarında fahiş artışlar yaşanırken boş dairelerde gerilemeler görüldü.
Emlakçılar bu ay için geçerli olan yüzde 65 zam sınırına uyulmadığını söylerken sosyal konut vurgusu yapıyor.
Ankara’da konut kiralarının yüzde 20 arttığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Memur ve öğretmen atamalarının ve tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni üniversite öğrencilerinin gelmesi ile kira fiyatlarındaki artış devam edecektir” derken şu bilgileri verdi:
"Sosyal konut şart"
"Yüzde 25 zam sınırı varken ve bu kurala uyulmuyorken zam sınırının kalkması ile birçok ev sahibinin çok uç noktalarda kira fiyatlarına zam yaptıklarına ilişkin odamıza duyumlar geliyor. Hatta TÜFE oranının üzerinde zamlar yapıldığı belirtiliyor.