Kirada yüzde 25 zam sınırı kaldırıldı, piyasa karıştı

Ankara’da konut kiralarının yüzde 20 arttığını söyleyen Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Memur ve öğretmen atamalarının ve tayinlerinin yapılması, şehirlere yeni üniversite öğrencilerinin gelmesi ile kira fiyatlarındaki artış devam edecektir” derken şu bilgileri verdi: