Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Temmuz'da kira zammı ne kadar olacak?
2022'de yürürlüğe giren konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı önümüzdeki hafta sona erecek. Herhangi bir değişiklik olmazsa kira zam oranı nasıl hesaplanacak? Kira zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana tartışmalara yol açan 'kirada yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının bitmesine artık kısa bir süre kaldı. 2022 Haziran'da enflasyonla birlikte kira fiyatlarında yaşanan olağanüstü artış sonrasında yürürlüğe sokulan yüzde 25 zam sınırı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir yıllığına uzatılmıştı.
Uygulama ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara neden olmuş, anlaşmazlıklar mahkemelere taşınmıştı.
KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?
2 yıldır uygulanan 'tavan zam' kuralı, 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Habertürk'te yer alan habere göre herhangi bir yeni karar çıkmazsa Temmuz ayında önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kirada tavan zam oranı ortaya çıkacak.
Haziran ayı enflasyon oranı, 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Verinin açıklanmasının ardından 12 aylık enflasyon ortalaması ortaya çıkacak.