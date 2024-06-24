Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Temmuz'da kira zammı ne kadar olacak?

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANACAK?

2 yıldır uygulanan 'tavan zam' kuralı, 2 Temmuz itibariyle sona erecek. Habertürk'te yer alan habere göre herhangi bir yeni karar çıkmazsa Temmuz ayında önceden olduğu gibi 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kirada tavan zam oranı ortaya çıkacak.