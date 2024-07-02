Kirada zam sınırı sona erdi, yeni dönem başladı: İşte tüm merak edilenler...
Fahiş kira artışlarını önlemek için 2 yıl önce uygulamaya konulan kirada yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Peki yeni dönemde kira artışı nasıl belirlenecek? Ev sahipleri yasal çerçevenin üzerinde zam yapabilecek mi? Ev sahibi kiracının tahliyesini isteyebilir mi? İşte örnek kira artış hesabı...
Kiralara yönelik getirilen yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi. 2 yıldır uygulanan zam sınırının kaldırılmasıyla ev sahipleri ile kiracılar yeni dönem zamlarını daha önceden uygulanan artış oranına göre belirleyecek.
Peki yeni dönem kira zamları nasıl belirlenecek? Ev sahipleri geçmiş dönemde yüzde 25 zam sınırlaması nedeniyle kiralarının düşük kaldığını gerekçe göstererek yasal sınırdan daha fazla zam isteyebilir mi?
1- Yeni dönemde kira artışı nasıl belirlenecek?
Konuyla ilgili merak edilen 6 soruya yanıt veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“11 Haziran 2022 tarihinden başlayarak uzatma ile beraber 1 Temmuz 2024 günü dahil olmak üzere konutlarda yüzde 25’lik kira sınırlaması getirilmişti.
Aslında yüzde 25 sınırlaması ile kira artışının enflasyonun altında kalması nedeniyle mal sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olmuştu. Birçoğu davaya dönerken arabulucuya gidenler de olmuştu. Bir kısmı çeşitli oranlarda zam yaparak anlaşmaya çalışırken bir kısım dava yoluna gitti.
Davalarda tahliye kararı çıktığı gibi yeni kira tespitine yönelik kararlar da çıktı. 5 yıl ve üzeri sözleşme süresi bulunan kiracı ve mal sahibi tarafında kira tespit davaları söz konusu oldu. Bu süreyi aşanlar için doğrudan tahliyeye ilişkin davalar oldu.