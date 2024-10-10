Kiralar 100 bin TL'ye mi çıkacak? Konut almak için en uygun zaman hangisi? Uzmanlar yorumladı...

FAİZLERİN DÜŞME İHTİMALİ ARTTI

Konut kredilerinde faizler düşüş eğilimine geçti ve bankalar yüzde 2,79'a kadar faizi indirdi. Konut almak için yine de yüksek bir oran olan mevcut faizlerin yılbaşından sonra tedrici olarak gerilemesi bekleniyor. Politika faizinin düşmesiyle birlikte parasını mevduata park edenlerin de bundan sonraki süreçte elde ettikleri faiz gelirleriyle farklı alanlara yatırım yapması ve mevduatın cazibesini yitirmesi beklentisi yükseliyor.