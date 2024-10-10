Kiralar 100 bin TL'ye mi çıkacak? Konut almak için en uygun zaman hangisi? Uzmanlar yorumladı...
Konut fiyatlarının yüksek faizler nedeniyle dip yaptığı dönemde satın almanın cazip hale geldiğini değerlendiren uzmanlar, arz ve talep arasında dengesizlik olduğu için konut fiyatlarının ve kiralarının hızlı artış göstereceğini belirtti. Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüp gibi bölgelerde 3+1 yeni konutların kiralarının 100 bin liraya çıkacağını öngören uzmanlar faizlerin düşmesini beklemeden konut alımlarının yapılması gerektiğini belirtti.
Türkiye'de konuta olan talep her geçen gün artıyor. Hem satın alma hem kiralama yönünde konut talebi artarken bu artış hızı oranında konut arzı gerçekleşmiyor. Para politikası nedeniyle faizlerin yükselmesinden ötürü konut kredisine ilgi azalırken mevduata olan talep artış gösteriyor.
FAİZLERİN DÜŞME İHTİMALİ ARTTI
Konut kredilerinde faizler düşüş eğilimine geçti ve bankalar yüzde 2,79'a kadar faizi indirdi. Konut almak için yine de yüksek bir oran olan mevcut faizlerin yılbaşından sonra tedrici olarak gerilemesi bekleniyor. Politika faizinin düşmesiyle birlikte parasını mevduata park edenlerin de bundan sonraki süreçte elde ettikleri faiz gelirleriyle farklı alanlara yatırım yapması ve mevduatın cazibesini yitirmesi beklentisi yükseliyor.
MALİYETLER YÜKSEK SEYREDİYOR
Konut maliyetleri her geçen ay yükseliyor. Konut maliyetinin yanında arsa payı da eklenince bu durum da fiyatlara artış olarak yansıyor. Artan fiyatlar karşısında satış yapamama riskiyle karşılaşan ve durgunluk içinde olan konut sektörünün başrol oyuncusu müteahhitler beklemeye geçti. İnşaat maliyeti içinde en büyük kalemlerden birisini de işçilik oluşturuyor. İnşaat alanında usta eksikliği, deprem bölgesinin ustalara olan talebi nedeniyle inşaat işçilerinin günlükleri 3 bin lirayı aşabiliyor.
FIRSAT VAR MI?
Sıfır ya da ikinci el konut fiyatları neredeyse dip seviyelere gerilemiş durumda. İlandaki dairelerin satış süreçleri ayları bulurken fiyatların gerilemesi nedeniyle konut yatırımı yapacaklar için fırsat doğmuş oldu. Pazarlık konusunda elinde nakit parası olanlar güçlendi ve kıran kırana pazarlıkla ilan fiyatının yüzde 30 altına satın almalar gerçekleşebiliyor.