Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti
Türkiye'de kiralar sorunu büyüyerek devam ediyor. Eylül ayı verilerine göre 10 ildeki ortalama kira fiyatları asgari ücretin üzerine çıktı.
Türkiye'de son yıllarda tavan yapan kira fiyatları halkın belini bükmeye devam ediyor.
Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılması ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kiralar daha da artarken ekonomik krizin yükü altında ezilen halk, yaşanabilecek bir daireye erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor.
Geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmemişti.
Yasa fiiliyatta büyük oranda uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu.