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  4. Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti

Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti

Türkiye'de kiralar sorunu büyüyerek devam ediyor. Eylül ayı verilerine göre 10 ildeki ortalama kira fiyatları asgari ücretin üzerine çıktı.

Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti - Sayfa 1

Türkiye'de son yıllarda tavan yapan kira fiyatları halkın belini bükmeye devam ediyor.

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Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti - Sayfa 2

Yüzde 25'lik kira zam sınırının kaldırılması ve yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kiralar daha da artarken ekonomik krizin yükü altında ezilen halk, yaşanabilecek bir daireye erişmekte büyük sıkıntı yaşıyor.

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Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti - Sayfa 3

Geçtiğimiz yıllarda hızla artan konut kiraları getirilen yüzde 25 tavan zam oranına rağmen durmak bilmemişti.

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Kiralar asgari ücreti geçti: Bu 10 ildeki artış dikkat çekti - Sayfa 4

Yasa fiiliyatta büyük oranda uygulanmazken kiracı ile ev sahibi davaları da mahkemeleri doldurdu.

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