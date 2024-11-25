Kiralar fırladı, esnaf kepenk kapattı: 'Çözüm olarak mini sanayi siteleri kurulmalı...'

İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre İstanbul'da 270 bin esnaf ve sanatkâr var. Bu işyerlerinin yüzde 80'i sokak aralarında faaliyet gösteriyor. Kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar, semtine göre yüzde 100 ila 400 oranında arttı.