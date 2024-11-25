Kiralar fırladı, esnaf kepenk kapattı: 'Çözüm olarak mini sanayi siteleri kurulmalı...'
İstanbul'da kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar fırladı, mahallelerin sembolü olan küçük esnaf dükkan bulamaz hale geldi. Yenilenen binalardaki işyerini boşaltan bakkal, manav, ayakkabı tamircisi, terzi aynı semtte 5 katı kirayı görünce kepenk kapatıyor.
İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) verilerine göre İstanbul'da 270 bin esnaf ve sanatkâr var. Bu işyerlerinin yüzde 80'i sokak aralarında faaliyet gösteriyor. Kentsel dönüşümle yenilenen binalarda kiralar, semtine göre yüzde 100 ila 400 oranında arttı.
KEPENK KAPATIYORLAR
Akşam Gazetesi'ne konuşan İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, kentsel dönüşüme giren binalardaki iş yerinden çıkmak zorunda kalan esnaf ve sanatkârın yeni dükkân bulamadığından yakındı.
"İşini devam ettirmek isteyen esnaf yüksek kiralara taşınıyor, maliyetleri karşılamayan, iş yerine uygun dükkân bulamayan esnaf ise kepenk kapanıyor" diyen Yılmaz, "Kalfalıktan ustalığa geçenler de dükkan bulamıyor. Birçok meslek kayboluyor. Mahallelerimizin ışığı sönmesin, sokaklarımızın yediemini esnaf ve sanatkârımızı koruyalım. Çözüm olarak mini sanayi siteleri kurulmalı" ifadesini kullandı.
"4 KATI KİRAYA YANA TAŞINDIM"
Bakkal Ercan Aslan, "27 yıldır aynı yerde bakkalım. Bakkallıkta, müşteri alışkanlığı önemlidir. Onları kaybetmemek için eski dükkanımın yakınına bir yere 4 katı kiraya taşındım" derken, marangoz Yavuz Karamürsel, "34 yıldır aynı dükkandaydım. Şimdi müşterilerimden uzak bir dükkana 45 bin TL kira vereceğim" ifadelerini kullandı.