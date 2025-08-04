Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...

Üniversite adaylarının ev arama telaşı başladı.

Hedeflediği üniversiteyi kazanacağını düşünen birçok öğrenci için öncelik devlet yurtları. Ancak kapasitenin hızla dolacağını düşünenler emlakçıların yolunu tutuyor.

Tercihlerde ilk sırada yer alan İstanbul'daki kira fiyatları ise öğrencileri zorluyor. İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor.

Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri.