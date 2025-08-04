Kiralık ev fiyatları ne durumda? İşte İstanbul'da ilçe ilçe kiralık daire fiyatları...
Sınav maratonu, tercih telaşı derken üniversiteli olmak için gün sayan öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'u tercih edenler şimdiden emlakçıların kapısını aşındırıyor. Ancak bu sene de kiralar öğrencileri hayli zorlayacak kadar yüksek...
Üniversite adaylarının ev arama telaşı başladı.
Hedeflediği üniversiteyi kazanacağını düşünen birçok öğrenci için öncelik devlet yurtları. Ancak kapasitenin hızla dolacağını düşünenler emlakçıların yolunu tutuyor.
Tercihlerde ilk sırada yer alan İstanbul'daki kira fiyatları ise öğrencileri zorluyor. İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta kiralar 45 bin lirayı buluyor.
Türkiye genelinde ortalama kiranın en ucuz olduğu iller ise Erzurum, Trabzon ve Kayseri.
"BİRKAÇ GÜN İÇİNDE 20 BİN LİRA ZAM GELECEK"
İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş gençlerin bugün kiralayacakları 30 bin liralık dairenin birkaç gün içinde 40-50 bin liraya çıkacağını söyledi.
15 gündür şehir dışından telefon geldiğini ve öğrencilerin evleri görmeden fotoğraflardan inceleyerek tuttuğunu belirten Yeşiltaş, geçen yıl 30 bin liraya rahatlıkla 2 oda bir salon ev bulunabildiğini ancak bu yıl bunun mümkün olmadığını ifade etti.