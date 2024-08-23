Kiralık telefon dönemi: Kiralama bedeli ne kadar? Kiralama süresi ne kadar? Güvenlik riski var mı?
Son dönemde elektronik ürünleri satın alırken taksit sınırlaması, fiyatların yüksek seyri ile birlikte vatandaşların alım gücü düştü. Elektronik sektöründe perakende devleri çözümü akıllı telefonlarını kiralama yolunda buldu. Peki kiralık telefonda detaylar neler, kiralama bedeli ne kadar tutuyor? Telefon kiralamanın kullanıcı bilgileri açısından bir riski var mı? İşte detaylar...
Akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artış, ürün alırken kredi kartına taksit yapılamaması gibi engeller tüketicileri zor durumda bırakıyor, vatandaşlar istedikleri telefonları satın alamıyordu. Bu kapsamda elektronik ürün satıcısı şirketler çözümü telefon kiralama yönteminde buldu.
NE KADAR SÜRE İLE KİRALANIYOR?
Türkiye’de telefon kiralama hizmeti ilk olarak 2023 yılında faaliyete geçmeye başlamıştı. Kiralama yapmak isteyen kullanıcılara sıfır ve üretici garantisi kapsamında ürünler teslim ediliyor. Telefonlar 12, 18 ve 24 aya kadar kiralanabiliyor.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Kiralamak istenen telefon için kredi kartına 6 ay, 12 ay taksit imkanı veya aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.
HASAR KARŞILAMA İMKANI
Kiralama süresi boyunca toplamda cihaz bedelinin yüzde 70‘ine kadar oluşabilecek tüm hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar kiralama paketi kapsamı içinde yer alıyor.
Örneğin 30.000 TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL'ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bu hizmet kapsamında bedelsiz olarak gideriliyor ve ek bir ücret ödemeye gerek kalmıyor.