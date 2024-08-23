Kiralık telefon dönemi: Kiralama bedeli ne kadar? Kiralama süresi ne kadar? Güvenlik riski var mı?

HASAR KARŞILAMA İMKANI

Kiralama süresi boyunca toplamda cihaz bedelinin yüzde 70‘ine kadar oluşabilecek tüm hasarlar ve üretici garantisi dışında kalan onarımlar kiralama paketi kapsamı içinde yer alıyor.

Örneğin 30.000 TL’lik bir cihaz için kiralama süresi boyunca toplam 21.000 TL'ye kadar oluşacak garanti dışı hasarlar bu hizmet kapsamında bedelsiz olarak gideriliyor ve ek bir ücret ödemeye gerek kalmıyor.