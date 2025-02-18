Kırmızı et fiyatlarına zam ramazandan önce geldi! Kasaplar girdi maliyeti uyarısı yaptı
Ramazan ayı yaklaşırken kırmızı et fiyatlarına yeni zam geldi. İzmir Kasapçılar Odası Başkanı Melih Şenkara, yılbaşından bu yana fiyatların yüzde 17 arttığını belirterek, bu yükselişin yem maliyetleri, ithalat sorunları ve arz-talep dengesizliğinden kaynaklandığını söyledi.
Girdi maliyetleri fiyatlara yansıdı
Ramazan ayına kısa süre kala, kırmızı et fiyatlarında yeni zam dalgası yaşandı. Artış gösteren üretim maliyetleri, yem fiyatlarındaki zam ve arz-talep dengesindeki değişimler, fiyatların tırmanmasına neden oldu.
Yılbaşından bu yana zam yüzde 17'yi buldu
İzmir Kasapçılar Odası Başkanı Melih Şenkara, kırmızı etin bugün itibariyle yüzde 10’a yakın zamlandığını, yılbaşından bu yana ise toplamda yüzde 17’yi bulan bir fiyat artışı yaşandığını açıkladı.
Ramazan ayında et fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?
İzmir Kasapçılar Odası Başkanı Melih Şenkara, fiyatların gelecekte nasıl seyredeceğinin tamamen arz-talep dengesine bağlı olduğunu söyledi.
Son Mühür’e konuşan Şenkara, "Bugün itibarıyla kırmızı ete yüzde 10 civarında bir zam geldi. Yılbaşından bu yana toplamda yüzde 17’ye varan bir artış söz konusu. Ancak şu an kesin olarak 'fiyatlar daha da artacak' diyemeyiz. Eğer talep arzı aşarsa, fiyatlar kaçınılmaz olarak yükselecektir" dedi.