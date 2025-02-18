Kırmızı et fiyatlarına zam ramazandan önce geldi! Kasaplar girdi maliyeti uyarısı yaptı

Son Mühür’e konuşan Şenkara, "Bugün itibarıyla kırmızı ete yüzde 10 civarında bir zam geldi. Yılbaşından bu yana toplamda yüzde 17’ye varan bir artış söz konusu. Ancak şu an kesin olarak 'fiyatlar daha da artacak' diyemeyiz. Eğer talep arzı aşarsa, fiyatlar kaçınılmaz olarak yükselecektir" dedi.