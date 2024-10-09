Kırtasiyecilerin 'vergiden kaçma' oyunu... KDV’si sıfır olan kitap fişi kesiyorlar

Ancak vergi kaçırma ile ilgili bir denetim yapılmadı. Tüketicilerin yaptıkları alışverişlerde KDV oranını sıfır olarak görmesi, sektördeki açığı ortaya koydu. Sektör hacminin 5 milyar lira olduğu düşünüldüğünde, yapılan vurgunun ne denli büyük olduğu da ortaya çıkmış oluyor.