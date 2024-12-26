Bakanlık o markaları ifşaladı: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı eti bulundu
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan zeytinyağı, baharat, şarküteri ve peynir markaları ifşa edildi. İşte güncel taklit - tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
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Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
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Son yapılan testlerde; kıyma ve sucuk yapımında sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı eti kullanımı tespit edildi.
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