Ödemelerin yüzde 92'si konuta aktarıldı: KKM'den kaçanlar konuta yöneldi...

YATIRIMCI YÖNÜNÜ ÇEVİRDİ

Sektör oyuncuları “Konut fiyatları son yılların en düşük seviyelerini gördü. Bu da alım yapmak isteyenler için ciddi bir fırsat sunuyor. Banka faizlerinin düşmesi, fiyatların artacağı beklentisi ve ev sahibi olmak isteğiyle satışlarda bir artışlar gözleniyor. Yıl sonuna kadar da bu ivme sürecek.