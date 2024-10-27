Ödemelerin yüzde 92'si konuta aktarıldı: KKM'den kaçanlar konuta yöneldi...
Yapılan araştırmalara göre, temmuz ayından itibaren BES katılımcılarına yapılan kısmi ödemelerin yüzde 92’si konut sektörüne aktarıldı. Ayrıca KKM ve banka mevduatlarındaki birikimlerin büyük bir kısmı da daire alımı için kullanıldı. Yastıkaltından da satışlara destek var. Sektör temsilcileri “Yatırımda güvenli liman olan konut sektörünün yıldızı yeniden parlıyor” diyor.
Konut sektörü 2025 yılına umutlu giriyor. Satışlarda yılın son çeyreğinde başlayan canlanmanın önümüzdeki yıl artarak devam etmesi bekleniyor. Yapılan araştırmalarda konut alımlarındaki artışta; 1 Temmuz’da devreye giren BES teminatı uygulamasının etkili olduğu görülüyor.
BES katılımcılarının 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulaması kapsamında birikimlerinden çektikleri paranın yüzde 92’si ile konut alımı yaptıkları belirtiliyor.
Satışları hareketlendiren bir başka kaynak ise KKM ve banka mevduatlarından sektöre olan kayışlar… Yılın ikinci yarısı itibarıyla KKM ve banka mevduatlarından dişe dokunur bir rakamın konut alımı için kullanıldığı görülüyor. Öte yandan yastıkaltı diye tabir edilen altın birikimlerinin de konut yatırımına döndüğü ifade ediliyor.
YATIRIMCI YÖNÜNÜ ÇEVİRDİ
Sektör oyuncuları “Konut fiyatları son yılların en düşük seviyelerini gördü. Bu da alım yapmak isteyenler için ciddi bir fırsat sunuyor. Banka faizlerinin düşmesi, fiyatların artacağı beklentisi ve ev sahibi olmak isteğiyle satışlarda bir artışlar gözleniyor. Yıl sonuna kadar da bu ivme sürecek.
Müteahhitlerin sıfır faiz ve uzun vade seçenekleri ile süreci desteklemesi de önemli bir faktör… Bütün bu tablo, birikimlerin konuta yönelmesine neden oluyor. Mevduat ve KKM’den ciddi geçişler var. BES’teki kısmi ödemenin büyük kısmı konuta döndü. Sektöre olan bu talep 2025 yılında fiyatları kısmen yukarı çekecektir. Bunu bilen yatırımcının sektöre ilgisi artıyor” diyor.