Koç Holding'de ailenin en güçlü ismi belli oldu: İşte en çok hisseye sahip isim

Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olması dolayısıyla ailenin en popüler üyesi olan Ali Koç, holdingin doğrudan yüzde 1,39'luk hissesine sahip. Buna karşın iştirakler ve yan şirketler üzerinde de hisseleri bulunan Ali Koç'un toplam hisse payı yüzde 5.26'ya ulaşmakta.