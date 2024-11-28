Koç Holding'de ailenin en güçlü ismi belli oldu: İşte en çok hisseye sahip isim
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Koç Holding'in hisse dağılımı, her zaman merak konusu olmuştur. Ailenin üyeleri arasındaki güç dengeleri merak edilirken Koç Holding'de en çok hisseye sahip ismi belli oldu.
Koç Holding'in hisselerinin yüzde 73.5'ini paylaşan Koç ailesinin, en yüksek hisseye sahip üyeleri kadınlar olurken hisselerin büyük çoğunluğu ailenin ikinci kuşak üyelerinde toplanmış durumda.
Temelleri 1926 yılında Vehbi Koç tarafından atılan Koç Holding, aradan geçen yüz yıla yakın sürede Türkiye'nin en değerli şirketler topluluğu haline gelirken, şirket üyelerinin açıklamaları, tercihleri ve hayat yaşayışları, iş dünyasısı için bir norm oluşturmaya devam ediyor.
Günümüzde yüzde 26.5'lik hissesi halka arz edilmiş olan Koç Holding'in geri kalan bölümü ise aile üyeleri arasında paylaştırılmakta. Türkiye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8'ini oluşturan ve 100 binin üzerinde çalışanı istihdam eden dev şirkette güç dengeleri sık sık merak konusu olurken, borsada işlem görmesi nedeniyle sık sık denetçiler tarafından incelenen şirketin hisse yapısı detaylıca ortaya çıkmış durumda.