Kök maaşa seyyanen zam iddiası doğru mu? Uzmanı en düşük emekli maaşı için rakam verdi

KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM MÜMKÜN MÜ?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:

“Kök maaş olarak tabir edilen aslında kişilerin çalışma hayatı boyunca maaşından kesilen uzun vadeli primler vasıtası ile kanunların emrettiği şekilde bağlanan maaştır. Eğer emekli maaşınız 10 bin TL’nin altında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.