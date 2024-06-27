Kök maaşa seyyanen zam iddiası doğru mu? Uzmanı en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz ayı zam oranında olacak. Yeni dönem zam oranlarının belli olmasına sayılı günler kaldı. Öte yandan kamuoyunda emeklilerin kök maaşlarına seyyanen zam yapılabileceği iddiası konuşuluyor. Peki emeklinin kök maaşına seyyanen zam yapılacak mı? Memur ve emeklilere verilecek zam farkı ne kadar olacak? İşte detaylar...
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranının belli olmasına 1 haftadan az bir süre kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz’da Haziran ayı tüketici fiyatları verisini açıklayacak. Böylelikle 2024’ün ilk 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Milyonlarca memur ve emeklinin ara dönemde alacağı enflasyon farkı netleşecek.
Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesinde ‘Emeklilere refah payı verilecek mi?’ sorusuna yanıt verdi. Bakan Işıkhan, “Şu an gündemimizde yok. Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar olacak. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.
Öte yandan kamuoyunda emeklilerin kök maaşlarına seyyanen zam yapılacağı konuşuluyor. Peki bu mümkün mü? Memur ve emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
KÖK MAAŞA SEYYANEN ZAM MÜMKÜN MÜ?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Kök maaş olarak tabir edilen aslında kişilerin çalışma hayatı boyunca maaşından kesilen uzun vadeli primler vasıtası ile kanunların emrettiği şekilde bağlanan maaştır. Eğer emekli maaşınız 10 bin TL’nin altında ise aradaki fark Hazine tarafından karşılanmaktadır.