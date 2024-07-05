Kök maaşa zam hesabı başladı: En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor mu? 8 bin 17 TL detayı
Temmuz ayı itibarıyla emeklilerin ara zam oranları belli oldu. Buna göre emekliler yüzde 24.73 oranında zam alacaklar. Enflasyon farkları kök aylıklar üzerine yansıyacak. Milyonlarca emekli yeni maaşlarını kök aylıkları üzerinden hesaplamaya başladı. Ancak en düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL... Peki en düşük emekli maaşına bir düzenleme bekleniyor mu? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve emeklinin yeni dönem zamlı maaşları belli oldu. Emeklilere yüzde 24.73, memurlara yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Emekliler kök aylıkları üzerinden yapılan zam oranını hesaplamaya başladı.
Peki kök aylıklara bir düzenleme mümkün mü? En düşük emekli maaşına düzenleme olacak mı?
Konuyla ilgili beklentilerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“Geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı oranları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24.73 oranında zam oranına kavuştu.
Burada memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşitlenmesi söz konusu değil. Şu an itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama gelmedi.