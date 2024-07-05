Kök maaşa zam hesabı başladı: En düşük emekli maaşına düzenleme geliyor mu? 8 bin 17 TL detayı

Burada memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eşitlenmesi söz konusu değil. Şu an itibarıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir açıklama gelmedi.