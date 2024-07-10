Kök maaşların değişmesi gündemde: 2025'te emekliler ne kadar zam alacak?
Emekli kök maaşının 12-13 bin lira seviyelerine çıkarılacağı iddiası konuşuluyor. Bunun yanında emeklilerin 2025 yılında alacakları zam oranları da olasılıklar dahilinde hesaplandı. Ayrıca emekli olmayıp 3600 günden fazla primi olanların güncel prim şartlarıyla alacakları emekli maaşlarına da zam yapıldı.
En düşük emekli maaşına gelmesi beklenen artış milyonlarca emekliyi etkileyecek. Kök maaşı 8018 lira olan bir emekli yüzde 24,73 oranındaki zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde maaş alacak. Ancak kök maaşı 8018 liranın altında olan emekliler 10 bin lira almaya devam edecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hükümet tarafından yapılması beklenen en düşük maaştaki değişiklikle birlikte en düşük emekli maaşının 12 - 13 bin lira arasında olması bekleniyor.
En düşük emekli maaşını alanlar genelde prim gün sayısı şartı en düşük ve yaş haddinden dolayı kısmi emekli olanlardan oluşuyor. Bunun yanında primleri asgariden yatan kişiler de en düşük emekli maaşını alıyor.
Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.