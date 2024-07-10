Kök maaşların değişmesi gündemde: 2025'te emekliler ne kadar zam alacak?

Güncel zam oranıyla maaşı 12-13 bin lira olan emeklilerin maaşlarında değişiklik yapılması beklenmiyor. Daha önce de en düşük emekli maaşına yapılan artışla, en düşük emekli maaşından yüksek alan ancak en düşük emekli maaşı kapsamına giren emeklilere de zam yapılmamıştı.