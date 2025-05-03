Kola artık lüks oldu! Artan maliyetler vatandaşın cebini yakıyor
Son dönemde kola fiyatlarında yaşanan artışlar, tüketicilerin cebini yakmaya devam ediyor. Özellikle havaların ısınmaya başlaması ile birlikte artan tüketim, bu durumu daha belirgin hale getiriyor. Peki, bu artışın nedenleri neler? Detaylar haberimizde...
Kola fiyatları neden bu kadar arttı?
Son zamanlarda kola fiyatlarındaki artış tüketicilerin cebini zorluyor. Markalara göre farklılık göstermekle birlikte; 250 miligramlık bir kutu kola 34 TL iken, 1 litre kola 40, 1.5 litre kola 45, 2.5 litre kola ise 65 TL’den satılıyor. Peki, bu fiyat artışlarının nedenleri neler? Kola fiyatları neden bu kadar arttı? İşte, kola fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının nedenleri…
1-) Hammadde maliyetlerindeki artış
Kola üretiminde kullanılan temel hammaddelerden biri şeker. Küresel şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar, kola üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde şeker fiyatlarında yaşanan artışlar, kola fiyatlarına yansıyor. Kola şişeleri ve kutuları için kullanılan ambalaj malzemelerinin maliyetleri de artıyor. Plastik, alüminyum gibi malzemelerin fiyatlarındaki yükseliş, üretim maliyetlerini artırıyor.
2-) Enerji ve lojistik giderleri
Kola üretimi, enerji yoğun bir süreç. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, üretim maliyetlerini yükseltiyor. Üretilen kolaların dağıtımı için lojistik faaliyetler gerekiyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, nakliye maliyetlerini artırarak kola fiyatlarına yansıyor.