Kola artık lüks oldu! Artan maliyetler vatandaşın cebini yakıyor

Kola fiyatları neden bu kadar arttı?

Son zamanlarda kola fiyatlarındaki artış tüketicilerin cebini zorluyor. Markalara göre farklılık göstermekle birlikte; 250 miligramlık bir kutu kola 34 TL iken, 1 litre kola 40, 1.5 litre kola 45, 2.5 litre kola ise 65 TL’den satılıyor. Peki, bu fiyat artışlarının nedenleri neler? Kola fiyatları neden bu kadar arttı? İşte, kola fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının nedenleri…