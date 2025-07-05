Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BORÇ VAR

Del Monte Foods'un baş yeniden yapılandırma görevlisi Jonathan Goulding'in mahkemeye sunduğu dosyaya göre, Walnut Creek, Kaliforniya merkezli şirket, 2023'e kadar devam eden artan talebin ardından konserve meyve ve sebzelerine olan talebin azalmasıyla mücadele etti. Şirket ayrıca son yıllarda 1 milyar dolardan fazla borcun artan faiz yükleriyle de mücadele etti.