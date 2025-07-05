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  4. Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu

Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu

Bir döneme damga vuran ve koronavirüs salgını döneminde popüler olan konserve yiyecek devi iflasa sürükleniyor.

Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu - Sayfa 1

Merkezi ABD’de bulunan fakat dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yapan paketlenmiş gıda üreticisi Del Monte Pacific’in ekonomik darlıktan geçtiği ortaya çıktı.

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Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu - Sayfa 2

msn.com’un derlediği bilgiye göre Del Monte Foods pandemi nedeniyle tüketicilerin bakkaliye ürünlerine olan talebindeki artışın ardından Salı günü iflas başvurusunda bulundu.

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Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu - Sayfa 3

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BORÇ VAR

Del Monte Foods'un baş yeniden yapılandırma görevlisi Jonathan Goulding'in mahkemeye sunduğu dosyaya göre, Walnut Creek, Kaliforniya merkezli şirket, 2023'e kadar devam eden artan talebin ardından konserve meyve ve sebzelerine olan talebin azalmasıyla mücadele etti. Şirket ayrıca son yıllarda 1 milyar dolardan fazla borcun artan faiz yükleriyle de mücadele etti.

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Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu - Sayfa 4

Şirketin en üst düzey kredilerinin büyük kısmını elinde bulunduran bir grup borç veren, şirketin 11. bölümünü finanse etmek için borçluya kredi şeklinde 165 milyon dolar tutarında yeni sermaye sağlamayı kabul etti.

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