Konserve yiyecek devi iflasın pençesinde ; Kovid pandemisiyle popüler olmuştu
Bir döneme damga vuran ve koronavirüs salgını döneminde popüler olan konserve yiyecek devi iflasa sürükleniyor.
Merkezi ABD’de bulunan fakat dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yapan paketlenmiş gıda üreticisi Del Monte Pacific’in ekonomik darlıktan geçtiği ortaya çıktı.
msn.com’un derlediği bilgiye göre Del Monte Foods pandemi nedeniyle tüketicilerin bakkaliye ürünlerine olan talebindeki artışın ardından Salı günü iflas başvurusunda bulundu.
1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA BORÇ VAR
Del Monte Foods'un baş yeniden yapılandırma görevlisi Jonathan Goulding'in mahkemeye sunduğu dosyaya göre, Walnut Creek, Kaliforniya merkezli şirket, 2023'e kadar devam eden artan talebin ardından konserve meyve ve sebzelerine olan talebin azalmasıyla mücadele etti. Şirket ayrıca son yıllarda 1 milyar dolardan fazla borcun artan faiz yükleriyle de mücadele etti.