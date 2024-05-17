Konut almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faizleri düşecek mi? Uzmanlar açıkladı

Türkiye'de son dönemde artan konut kredisi faiz oranları, diğer yatırım araçlarının getirisinin daha yüksek olması, büyük yatırım yapılarak alınan evin kirasının mevduat faizinin aylık getirisine oranla daha düşük kalması, kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı, ikinci evini alacaklara evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar konut kredisi çıkması gibi nedenlerle konuta olan talep geriledi.