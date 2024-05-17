Konut almak isteyenler dikkat! Konut kredisi faizleri düşecek mi? Uzmanlar açıkladı
Konut satışlarında düşüş devam ediyor. Düşük faizli konut kredisi kampanyasına ilişkin detaylar da henüz resmen açıklanmadı. Mevduat faizlerindeki yükseliş, konut fiyatlarının daha da aşağı çekileceği beklentisi, konut kredisi faizlerindeki artış gibi nedenler sektörü olumsuz etkiledi. Peki uzmanlara konuta talep ne zaman artacak? Konut kredisi faizleri düşecek mi?
Türkiye'de son dönemde artan konut kredisi faiz oranları, diğer yatırım araçlarının getirisinin daha yüksek olması, büyük yatırım yapılarak alınan evin kirasının mevduat faizinin aylık getirisine oranla daha düşük kalması, kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı, ikinci evini alacaklara evin değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar konut kredisi çıkması gibi nedenlerle konuta olan talep geriledi.
Milyonlarca lira yatırım yapılarak alınan konutların değeri enflasyondaki yüksek seyre rağmen arz ve talepteki dengesizlik nedeniyle geriliyor. Satılık ilan sayısı artmasına ancak ilanlara olan talebin azalması yüzünden konut fiyatları düşüşe geçti. Mevcut yüksek kredi faiz oranları ve yüksek mevduat faiz oranları fiyatların daha da gerilemesi beklentisine yol açtı.
İlan sitelerinde fiyat, konut, semt, kat gibi birçok faktör filtrelendiğinde istenilen konutun birden fazla satışta olduğu görülüyor. Bu da tercihleri artırdığı için konutunu satmak isteyenler fiyat düşürüyor.
ESKİ KONUTA TALEP DÜŞÜYOR
Eski konut almak isteyenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Artan deprem riski, evin kentsel dönüşüme girmesi halinde uzun süreli kiracılık dönemi, tadilat ve tamiratına harcanacak paralar nedeniyle eski konutlara ilgi her geçen gün azalıyor.