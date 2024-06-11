Konut fiyatlarında bu iller İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı: En çok artış hangi illerde yaşandı?
Enflasyona indirgendiğinde Türkiye genelinde konut fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekmişti. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde artış oranı enflasyonun altında seyretmişti. Ancak bazı illerde bu durum tam tersi yönde gerçekleşti. Bazı şehirlerde konut fiyat artışları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyükşehri solladı geçti. Peki o iller hangileri? İşte detaylar...
Türkiye’de konut fiyatlarında artış hızı birçok ilde enflasyonun altında kalsa da Mayıs ayı itibarıyla özellikle bazı şehirlerde enflasyonun üzerinde artışlar gösterdi. Özellikle bazı küçük şehirlerde fiyat artışları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri solladı. Peki bu illerde konut fiyatları neden daha fazla artıyor? En çok artış hangi illerde yaşandı? 3 büyükşehirde konut fiyatları ne durumda?
KONUT FİYATLARININ EN ÇOK ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLLER
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Türkiye’de konut fiyatlarında artış hızı birçok ilde enflasyonun altında kaldı. Tabi bazı şehirlerde enflasyonun üzerinde artışlar dikkat çekti.
Doğu illerinde ve bazı küçük şehirlerde fiyat artışlarının yüksek seyrettiğini görebiliyoruz. Büyükşehirlerin ortalamasına bakarsak bazı illerimizde artışlar şu şekilde gerçekleşti:
Erzurum, Eskişehir, Ordu, Van gibi bölgelerde yıllık bazda konut fiyat artışı yüzde 60’ı aştı.