Konut fiyatlarında bu iller İstanbul, Ankara ve İzmir'i solladı: En çok artış hangi illerde yaşandı?

Türkiye’de konut fiyatlarında artış hızı birçok ilde enflasyonun altında kalsa da Mayıs ayı itibarıyla özellikle bazı şehirlerde enflasyonun üzerinde artışlar gösterdi. Özellikle bazı küçük şehirlerde fiyat artışları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri solladı. Peki bu illerde konut fiyatları neden daha fazla artıyor? En çok artış hangi illerde yaşandı? 3 büyükşehirde konut fiyatları ne durumda?