Konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor... İşte etkili olan 5 madde

Ankara'da düşüş yüzde -17.3 seviyesinde kaldı. Nisan'dan mayısa reel konut fiyatı İstanbul'da 3.9, Ankara'da 3.5, İzmir'de ise 3.8 puan azaldı. Ortalama konutun metrekare fiyatı mayıs 2024 itibariyle İstanbul'da 39 bin 455 lira, Ankara'da 21 bin 564 lira ve İzmir'de 33 bin 13 lira.