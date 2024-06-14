Konut fiyatlarında düşüş yaşanıyor... İşte etkili olan 5 madde
Talepteki düşüş, alternatif yatırım araçlarının artan cazibesi ve nakde geçmek isteyenlerin arzı artırması konut fiyatlarını düşürmeye devam ediyor. Alıcının elinin güçlendiği piyasada konut fiyatlarındaki reel düşüş art arda 11 aya ulaştı. Peki bu düşüşün ardında hangi etkenler var? İşte detaylar...
Ekonomide devam eden dengelenme süreci, finansman maliyetlerindeki artış, talepteki düşüş ve alternatif yatırım araçlarının artan cazibesi, konut fiyatlarındaki reel düşüşü art arda 11 aya taşıdı.
Merkez Bankası'nın Konut Fiyat Endeksi'ne daha önce yansıyan bu düşüş, piyasanın nabzını tutan platformların da verilerine yansıdı.
Ankara'da düşüş yüzde -17.3 seviyesinde kaldı. Nisan'dan mayısa reel konut fiyatı İstanbul'da 3.9, Ankara'da 3.5, İzmir'de ise 3.8 puan azaldı. Ortalama konutun metrekare fiyatı mayıs 2024 itibariyle İstanbul'da 39 bin 455 lira, Ankara'da 21 bin 564 lira ve İzmir'de 33 bin 13 lira.
İstanbul'da zirveye yüzde 240.9'la Temmuz 2022'de ulaşıldıktan sonra düşüş başlarken ve yıllık fiyat artışı Mayıs 2024'te yüzde 35.5'e geriledi.