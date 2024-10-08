Konut fiyatlarında yön ne olur? Fiyatlar düşer mi? Uzman isim yorumladı...
Gayrimenkul Uzmanı Atalay Demirbaş, konut fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Demirbaş, "Ben kesinlikle fiyatların geri gelmeyeceğini düşünenlerdenim" dedi.
Mevduat hesaplarında biriken sermayenin farklı yatırımlara dönüşmesi konut fiyatlarını hareketlendirdi.
Söz konusu durumun ardından konut fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmede bulunan Gayrimenkul uzmanı Atalay Demirbaş, "Yavaş yavaş mevduat hesapları farklı yatırımlara dönüşmeye başladı. Yatırımcılar açısından şu anda gayrimenkul almak için en iyi dönem" dedi.
"FİYATLAR GERİ GELMEYECEK"
Demirbaş, "Gayrimenkul almak için bugün yarından daha avantajlı. Konut fiyatlarının gerileyeceği yönünde bir beklenti var. Ben kesinlikle fiyatların geri gelmeyeceğini düşünenlerdenim" ifadelerini kullandı.
"GAYRİMENKUL GİBİ YATIRIMLARA KOŞACAKLAR"
"Bunun için maliyetlerden tutun, arza kadar bir çok neden sayabilirim" diyen Demirbaş, şöyle devam etti: